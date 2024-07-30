После объявления победы действующего президента Николаса Мадуро на выборах в Венесуэле вспыхнули массовые протесты. Тысячи противников Мадуро 29 июля вышли на улицы Каракаса и к офисам Национальных избирательных органов по всей стране. Начались столкновения с полицией и военными.

В Каракасе полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Однако тысячи протестующих направились пешком к президентскому дворцу.

На улицах Каракаса поджигали автомобили, покрышки и мусор. Начались стычки между протестующими и вооруженной полицией. У президентского дворца демонстрантов встретили силовики, которые начали стрелять в них пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.

В Коро, столице штата Фалькон, протестующие снесли статую покойного президента Уго Чавеса. Ранее на избирательных участках в Каракасе и других местах произошли потасовки между сторонниками оппозиции и Мадуро.

В ходе беспорядков в Венесуэле пострадали 23 военных, у некоторых из них огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино в X. Он добавил, что раненым оказывают медицинскую помощь.

По данным Национального избирательного совета, после подсчета 80% бюллетеней на выборах 28 июля действующий президент набрал 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%. Подробные результаты предоставлены не были. Как заявил глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, 100% данных об итогах выборов президента Венесуэлы в Национальный избирательный совет не позволяет передать «атака хакеров».

Оппозиция не признала итоги голосования. Противники действующей власти также выразили сомнения в прозрачности подсчета голосов из-за шестичасовой задержки публикации результатов после закрытия участков.