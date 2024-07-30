Во Франции арестовали активиста ультралевого движения на объекте, принадлежащем железнодорожной компании SNCF. Его подозревают в актах саботажа, которые несколько дней назад парализовали работу сети.

Мужчина был задержан в нормандском Уаселе на севере Франции в воскресенье. У него были ключи от технических помещений SNCF, инструменты и литература, связанная с ультралевыми движениями, сообщают источники в полиции.

Пока рано говорить, связан ли этот человек с актами саботажа, которые парализовали французскую железнодорожную сеть в прошлую пятницу. В настоящее время этот человек допрашивается французской полицией.

В понедельник телекоммуникационные объекты, принадлежащие французской компании SFR, также подверглись актам вандализма, сообщает французская газета Le Parisien.

По данным издания, в различных районах Франции были перерезаны кабели в электрических шкафах, что повлияло на работу фиксированной связи. На данный момент неизвестно, есть ли связь между актами вандализма на объектах телекоммуникаций и диверсиями на железнодорожной сети на прошлой неделе.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правоохранительные органы «выявили определенное количество профилей», которые могли совершить диверсию в ночь на пятницу против железнодорожной инфраструктуры.

«Это традиционные методы крайне левых. И в ходе установления причастных лиц некоторые люди могут оказаться связаны с этими движениями, но я подожду, пока не поступят все детали расследования», — сказал министр в эфире телеканала France 2.

Неизвестные злоумышленники парализовали железнодорожное сообщение утром в пятницу, в день открытия Олимпиады в Париже. Сообщалось о поджогах и повреждениях железнодорожного полотна на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа.

В понедельник в Министерстве транспорта сообщили, что все высокоскоростные маршруты поездов возобновили работу в нормальном режиме.