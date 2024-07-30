Оппозиция Венесуэлы отказалась признать итоги выборов

Президентские выборы в Венесуэле завершились без внятного результата. Оба лидирующих кандидата — действующий президент страны Николас Мадуро и его главный соперник от оппозиции Эдмондо Гонсалес Уррутия — объявили о своей победе на выборах. Как развиваются события в Венесуэле и почему это важно не только для Южной Америки, но и для всего мира — в материале TRT на русском. #trtнарусском #венесуэла #выборы #оппозиция #итоги #протесты #гонсалес #мадуро #новости #трт #новостимира