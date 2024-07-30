В своем обращении к сообществу Bitcoin в воскресенье Дональд Трамп изложил амбициозное видение будущего криптовалюты в США. В своей речи он подчеркнул трансформационный потенциал биткойна и других цифровых активов, сравнив текущий момент с первыми днями сталелитейной промышленности.

Трамп начал свое выступление с признания необычайного роста и влияния биткойна.

«Всего за 15 лет биткойн прошел путь от идеи, анонимно опубликованной на доске объявлений в интернете, до девятого по стоимости актива в мире. Вы можете в это поверить?» — сказал он.

Центральное место в послании Трампа занимал тезис о том, что Америка должна стать лидером в криптовалютном пространстве.

«Если мы не примем криптовалюту и технологию Bitcoin, это сделает Китай, другие страны. Они будут доминировать. А мы не можем позволить Китаю доминировать», — заявил Трамп.

Кроме того, он пообещал положить конец войне нынешней администрации с криптовалютами, заявив: «В тот день, когда я приму присягу, антикриптовалютный крестовый поход Джо Байдена и Камалы Харрис будет закончен».

Он также пообещал создать Президентский консультативный совет по биткойну и криптовалютам, чтобы в течение 100 дней разработать четкие правила регулирования.

«Я уволю Гэри Генслера. Я назначу нового председателя SEC, который считает, что Америка должна строить будущее, а не блокировать его», — добавил Трамп.

Признавая энергетические потребности майнинга, Трамп заверил аудиторию в своей готовности удовлетворить эти потребности. Кроме того, кандидат в президенты решительно выступил против создания цифровой валюты центрального банка.

«Пока я президент Соединенных Штатов, CBDC никогда не будет», — сказал он.