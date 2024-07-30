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Израиль освобождает палестинских заключенных в тяжелом состоянии
Израиль освободил 6 палестинских заключенных, включая двух женщин, в крайне тяжелом состоянии. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), освобожденным заключенным оказали первую помощь на военном контрольно-пропускном пункте Кисуфим, расположенном к востоку от Дейр-эль-Балаха, прежде чем 25 июля их перевели в больницу «Мучеников Аль-Аксы». #палестина #газа #израиль #заключенные #тюрьма #здоровье #палестинцы
Израиль освобождает палестинских заключенных в тяжелом состоянии / Others
30 июля 2024 г.
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