Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с сообщениями о чрезмерном применении силы со стороны силовиков и данными о нарушениях прав человека в ходе студенческих протестов в Бангладеш.

Он также обеспокоен массовыми арестами тысяч молодых людей и представителей политической оппозиции, которые связаны с продолжающимися протестами студентов.

По данным Министерства внутренних дел Бангладеш, протесты против реформы госслужбы привели к гибели по меньшей мере 150 человек. Однако независимые источники и местные СМИ сообщают о как минимум 266 погибших и тысячи пострадавших, большинство из которых получили огнестрельные ранения.

Комендантский час, введенный 20 июля, остается в силе несмотря на то, что некоторые студенты вновь вышли на улицы в различных районах столицы Дакки в понедельник. По данным местной газеты The Daily Star, за последние 12 дней было арестовано более 10 000 человек.

Пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь «по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в Бангладеш». ООН продолжает посылать сигналы властям как в Дакке, так и в Нью-Йорке, и рассчитывает, что Бангладеш будет уважать и соблюдать права человека.

Гутерриш подчеркивает важность соблюдения прав на свободу выражения мнений и мирных собраний и настоятельно призывает к прозрачному и беспристрастному расследованию всех актов насилия.