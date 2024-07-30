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Морские учения РФ
Министерство обороны России начало масштабные морские учения, в которых задействовано около 300 кораблей и катеров
Морские учения РФ
Фото: AA / AA
30 июля 2024 г.

Министерство обороны России начало крупные морские учения, в которых участвуют около 300 кораблей и катеров Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. В учениях также задействованы до 50 самолетов, более 200 единиц военной техники и свыше 20 000 военнослужащих.

Учения включают более 300 боевых сценариев, среди которых ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, создание заградительных препятствий для защиты сил и противолодочные операции с участием надводных кораблей и авиации.

Цель учений — проверить координацию между различными военными подразделениями и готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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