Министерство иностранных дел Турции сообщило, что специальные представители Турции и Армении встретились 30 июля на пограничном пункте Алиджан-Маргара. Встречу провели посол Сердар Кылыч и заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян.
На встрече стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности. Представители также обсудили открытие железнодорожного пограничного пункта Акьяка/Акхурик.
Стороны согласились оценить технические потребности для этого. Также была достигнута договоренность об упрощении визовых процедур для обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Представители подтвердили приверженность продолжению процесса нормализации.
Конечная цель — полная нормализация отношений без предварительных условий.