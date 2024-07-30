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Турция и Армения нормализуют отношения
Специальные представители Турции и Армении встретились 30 июля на пограничном пункте Алиджан-Маргара для обсуждения нормализации отношений
Турция и Армения нормализуют отношения
Фото: AA / AA
30 июля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что специальные представители Турции и Армении встретились 30 июля на пограничном пункте Алиджан-Маргара. Встречу провели посол Сердар Кылыч и заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян.

На встрече стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности. Представители также обсудили открытие железнодорожного пограничного пункта Акьяка/Акхурик.

Стороны согласились оценить технические потребности для этого. Также была достигнута договоренность об упрощении визовых процедур для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Представители подтвердили приверженность продолжению процесса нормализации.

Конечная цель — полная нормализация отношений без предварительных условий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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