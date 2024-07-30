В секторе Газа вспышка гепатита, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По данным агентства, с начала израильской военной операции 7 октября 2023 года зарегистрировано почти 40 000 случаев заболевания гепатитом.

В своем заявлении БАПОР отметило, что каждую неделю в медицинских центрах и приютах агентства по всему сектору Газа регистрируется от 800 до 1 000 новых случаев заболевания гепатитом. Агентство также подчеркнуло, что тяжелые санитарные условия способствуют распространению заболеваний, включая гепатит А.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня, Израиль продолжает свои военные действия в секторе Газа. В результате атак, в том числе на больницы, по данным местных властей здравоохранения, погибло не менее 39 400 человек. Почти 91 000 получили ранения.

Спустя более девяти месяцев с начала конфликта значительная часть Газы лежит в руинах, а доступ к продовольствию, чистой воде и медикаментам остается крайне ограниченным.

Международный суд ООН обвиняет Израиль в геноциде и вынес постановление о немедленном прекращении военной операции в городе Рафах.