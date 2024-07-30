Министры обороны и высшие дипломаты Японии и США встретились 29 июля и договорились о дальнейшем укреплении военного сотрудничества. В частности, об увеличении американского военного контингента в стране, а также об укреплении производства ракет по американской лицензии. Обе стороны охарактеризовали растущую угрозу со стороны Китая как «величайший стратегический вызов».

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин присоединились к своим японским коллегам Йоко Камикаве и Минору Кихаре на заседании Японо-американского консультативного комитета по безопасности в Токио.

В Японии размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, но командующий войсками США в Японии не имеет командных полномочий. Управление осуществляет глава Индо-Тихоокеанского командования на Гавайях.

На встрече министры договорились, что Япония даст войскам США на островах больше возможностей, при этом командование на архипелаге по-прежнему будут подчиняться Индо-Тихоокеанской структуре.

Министры также провели отдельные переговоры, чтобы подтвердить приверженность США «расширенному сдерживанию», которое включает ядерное оружие. Это отход от прежнего нежелания Японии открыто обсуждать этот чувствительный вопрос, учитывая, что она — единственная страна в мире, подвергшаяся ядерной атаке. Смена риторики Токио вызвана растущими ядерными угрозами со стороны России и Китая.

США пытаются примирить между собой Токио и Сеул, двух важнейших союзников Вашингтона в регионе.

В преддверии переговоров «2+2» глава Минобороны Японии Кихара встретился со своим южнокорейским коллегой Шин Вон Сиком. Это первые двусторонние переговоры министров обороны Японии и Кореи за последние 15 лет.

Япония ускоряет наращивание военной мощи и увеличивает совместные операции с США, а также с Южной Кореей, одновременно пытаясь укрепить свою оборонную промышленность.

В декабре Япония значительно ослабила ограничения на экспорт оружия. В частности, Токио удовлетворил запрос США на поставку произведенных в Японии по американской лицензии зенитных ракет-перехватчиков PAC-3 для пополнения американских запасов, которые сократились из-за поддержки Украины.