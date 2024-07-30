ПОЛИТИКА
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Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии
В Карелии размыло насыпь, которую возвели на время ремонтных работ на одной из перемычек Беломорско-Балтийского канала. Мощный поток хлынул в ближайший поселок. Один человек погиб, 10 пострадали. Сообщается о двух пропавших без вести. Некоторые дома затопило, вода снесла яхты, бытовки, теплицы. Местных жителей эвакуировали. Сейчас уровень воды пошел на спад. #trtнарусском #россия #карелия #дамба #новости #трт
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии / Others
30 июля 2024 г.
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