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Венесуэла высылает послов семи стран
Каракас отреагировал на критику президентских выборов, выслав дипломатов и отозвав своих представителей из ряда латиноамериканских государств
Венесуэла высылает послов семи стран
Фото: Reuters / Others
30 июля 2024 г.

Венесуэла объявила о немедленной высылке послов семи латиноамериканских стран в ответ на их критику недавних президентских выборов. Решение касается глав дипломатических миссий Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая. Кроме того, Венесуэла отзывает своих дипломатов из этих стран.

Правительство Боливарианской Республики выступило с жестким заявлением: «Венесуэла имеет право самостоятельно определять свою собственную судьбу. Правительство Венесуэлы будет противостоять любым действиям, которые угрожают мирному сосуществованию. Мы самым решительным образом отвергаем заявления, которые представляют собой попытку игнорировать результаты выборов».

Этому решению предшествовало предложение ряда стран, включая США и Канаду, созвать экстренное заседание Организации американских государств для обсуждения итогов венесуэльских выборов.

По официальным данным, действующий президент Николас Мадуро победил на выборах, набрав 51,2% голосов. Его ближайший соперник, оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес, получил 44,2% голосов. Таким образом, Мадуро будет занимать пост президента третий шестилетний срок подряд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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