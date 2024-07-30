Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что участвовало в организации засады в Мали, в результате которой погибли более 80 бойцов ЧВК «Вагнер».

Связанный с руководством «вагнеровцев» Telegram-канал 29 июля признал, что на прошлой неделе группировка понесла тяжелые потери в боях в Мали. В канале говорилось, что «Вагнер» и малийские вооруженные силы в течение пяти дней вели ожесточенные бои против коалиции сепаратистских сил туарегов, которые использовали тяжелое вооружение, беспилотники и террористов-смертников. Автор канала признал, что были убиты многочисленные бойцы «Вагнера», в том числе командир Сергей Шевченко.

Андрей Юсов, представитель военной разведки ГУР Украины, заявил, что «повстанцы получили необходимую информацию [от украинской разведки], которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников».

Юсов не уточнил, участвовали ли украинские военнослужащие в боях или присутствовали в стране. Он сказал, что ГУР «не будет сейчас обсуждать подробности».

Правительство Мали, которое более десяти лет борется с различными повстанческими движениями на севере страны, обратилось за помощью к «Вагнеру» после того, как в 2020 году к власти пришла военная хунта.

В мае прошлого года США ввели санкции против главы «Вагнера» в Мали. Вашингтон обвинил группировку в использовании своих операций в Сахеле в качестве канала для получения военной техники, чтобы вести войну в Украине.

Издание «Kyiv Post» 29 июля опубликовало фотографию, на которой, по его словам, изображены малийские повстанцы с украинским флагом.

Считается, что украинские силы также действуют в Судане — там также активны войска «Вагнера». Это стало еще одним признаком того, что борьба Москвы с Киевом приобрела глобальный характер.