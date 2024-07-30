Расследование израильской армией предполагаемых случаев жестокого обращения с палестинскими заключенными в Сде-Теймане — военном лагере для жителей Газы — вызвало протесты со стороны представителей крайне правых сил Израиля.

29 июля израильская армия сообщила, что канцелярия генерального прокурора страны заказала расследование «после предполагаемого серьезного жестокого обращения с задержанным» палестинцем в учреждении Сде-Тейман. Там содержатся палестинцы, задержанные в ходе массовых израильских облав в Газе. Им не выдвигают каких-либо обвинений, не предоставляют адвокатов, многие месяцами пытаются выяснить, за что их задержали, но безуспешно.

Военная полиция прибыла в Сде-Тейман в рамках расследования в отношении 10 резервистов армии Израиля, подозреваемых в жестоком обращении с заключенным палестинцем.

Предполагаемое жестокое обращение произошло три недели назад, добавили в офисе прокурора. Заключенного нашли «в очень тяжелом состоянии», потребовалась его эвакуация в близлежащую больницу, где ему сделали операцию.

Согласно израильскому армейскому радио, девять солдат были задержаны по обвинению в «серьезном жестоком обращении с задержанным», 10-й был арестован позже, поскольку его не было на базе, когда прибыла полиция.

Операция вызвала гневную конфронтацию между военной полицией и израильскими солдатами в Сде-Теймане. Военные отказывались выдать 9 солдат, обвиняемых в жестоком обращении с палестинцем.

Задержания также вызвали протест со стороны представителей крайне правых сил Израиля. Они прибыли к базе Сде-Тейман и попытались штурмовать военный лагерь в знак протеста. Поздно вечером 29 июля протестующие также атаковали вторую базу, где допрашивали солдат. Ожесточенные столкновения с военной полицией продолжались до глубокой ночи.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что «даже в трудные времена закон распространяется на всех — никто не может вторгаться на базы армии Израиля или нарушать законы»‎.

В недавнем докладе агентства ООН по делам палестинцев (БАПОР) подробно описаны многочисленные случаи жестокого обращения в Сде-Теймане, где задержанных «подвергали избиениям, заставляя часами лежать на тонком матрасе поверх щебня без еды, воды и доступа к туалету».