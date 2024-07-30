Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала главу МИД страны Анналену Бербок покинуть свой пост до завершения расследования по делу о выдаче виз нелегальным мигрантам.

«‎‎Визовое дело Бербок расширяется: Министерство иностранных дел — вопреки действующему законодательству — вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов. Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!» — написала Вайдель в соцсетях.

По данным издания Focus Online, федеральная полиция Германии совместно с прокуратурами Берлина и Котбуса проводят расследование в отношении сотрудников МИД. Есть подозрения, что сотрудники министерства поручили посольствам и консульствам разрешать въезд в Германию иностранцам с неполными или поддельными документами. Большинство въехавших таким способом иностранцев затем обратились за предоставлением убежища в ФРГ.

МИД Германии признал, что такая практика действительно существовала, но ранее таких случаев было всего 19. Однако следователь федеральной полиции опроверг это утверждение и подчеркнул, что ведется три расследования и известно как минимум о сотне подобных случаев. Под подозрением высокопоставленные должностные лица министерства.

Параллельно растет раскол внутри правящей коалиции. Высшие административные судьи в земле Северный Рейн-Вестфалия посчитали Сирию настолько безопасной, что допускают депортацию в эту страну. Их позицию разделяют канцлер Олаф Шольц и федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Политики хотят снять общий запрет на депортацию террористов и особо опасных преступников в Сирию и Афганистан. Бербок на этом фоне осталась в меньшинстве: политик придерживается убеждения, что Сирия и Афганистан по-прежнему считаются небезопасными для депортации.

На фоне усиления правых настроений в немецком обществе канцлер Шольц решил перехватить повестку у «‎Альтернативы для Германии»‎ и также усилил антимигрантскую риторику. С февраля ФРГ начала обсуждать меры, чтобы сделать страну менее привлекательной для мигрантов. Среди этих мер — карта для платежей, с которой нельзя снимать наличные, и обязательная социальная работа в общине.