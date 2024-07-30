Студент из Газы вышел из израильской тюрьмы с серьезным ментальным заболеванием

21-летний палестинец Фатхи Абдулал вышел из израильской тюрьмы с серьезными психологическими проблемами. Студент из Газы, до задержания израильскими военными успешно учившийся на электротехника, за семь месяцев превратился в агрессивного человека, с которым трудно общаться. С начала наземного наступления на Газу в октябре 2023 года израильская армия арестовала тысячи палестинцев, включая женщин и детей. Судьба большинства из них остается неизвестной. Лишь небольшое число заключенных было освобождено — все они рассказывают о систематических пытках в израильских тюрьмах. #trtнарусском #газа #геноцид #секторгаза #палестина #израиль #студенты #тюрьма #интервью #новости #трт #новостимира