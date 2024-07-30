Более 30 депутатов от всех оппозиционных партий Грузии подали коллективный иск в Конституционный суд страны, требуя остановить действие закона об ‎иноагентах‎‎. К общему иску не присоединилась только одна оппозиционная партия «Гирчи». Примечательно, что она единственная от оппозиции представлена в парламенте. Партия объяснила свое решение тем, что Конституционный суд якобы нельзя считать независимым органом и что нет смысла обжаловать непопулярный закон через эту инстанцию.

Президент Саломе Зурабишвили, выступавшая с самого начала против меры, обжаловала противоречивое законодательство в Конституционном суде 16 июля. Окончательного решения инстанции пока не было.

В мае несколько неправительственных организаций в Грузии также заявили, что оспорят закон в Конституционном суде и подадут жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Генсек правящей партии «‎‎Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал иск оппозиционных депутатов «‎большой глупостью»‎.

«‎‎Закон лишь требует предоставления неправительственными организациями и СМИ ежегодной финансовой отчетности. Как этот закон может идти в противоречие с европейским курсом страны?» — отметил Каладзе.

Оппозиция критикует закон, поскольку считают, что он дает неограниченные права полиции и Минюсту страны для закрытия «‎неугодных»‎ СМИ и неправительственных организаций, которые критикуют действующие власти.

Закон был принят лишь голосами «‎Грузинской мечты»‎ в мае-июне, несмотря на президентское вето и недели ожесточенных протестов в Тбилиси. Парламент, в котором доминирует «Грузинская мечта», преодолел вето Зурабишвили 28 мая 84 голосами против 4 при 150-местном парламенте.

4 июня спикер парламента, член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили подписал закон. 29 июля Минюст Грузии начал формировать реестр для внесения иноагентов.