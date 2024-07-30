ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильских министров прогнали с Голанских высот
Жители оккупированных Голанских высот прогнали нескольких израильских министров с похорон 12 детей, погибших в результате ракетного удара по друзской деревне Мадждал-Шамс 27 июля. Израиль возложил ответственность за нападение на «Хезболлу» и, как сообщается, планирует «ответный удар». Но жители Мадждал-Шамс утверждают, что ответственность за смерть детей может нести Израиль. #trtнарусском #палестина #геноцид #израиль #друзы #израиль #министры #новости #трт #новостимира
Израильских министров прогнали с Голанских высот / Others
30 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us