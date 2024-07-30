Израильских министров прогнали с Голанских высот

Жители оккупированных Голанских высот прогнали нескольких израильских министров с похорон 12 детей, погибших в результате ракетного удара по друзской деревне Мадждал-Шамс 27 июля. Израиль возложил ответственность за нападение на «Хезболлу» и, как сообщается, планирует «ответный удар». Но жители Мадждал-Шамс утверждают, что ответственность за смерть детей может нести Израиль. #trtнарусском #палестина #геноцид #израиль #друзы #израиль #министры #новости #трт #новостимира