Евросоюз решил подготовиться к возможному возвращению республиканца Дональда Трампа в Белый дом по итогам ноябрьских выборов в США. Брюссель готовит экстренное торговое соглашение с Вашингтоном, чтобы обезопасить себя от неожиданных политических решений Трампа. Кроме того, ЕС готов угрожать США ответными мерами, если Трамп реализует свое обещание ввести заградительные тарифы на импорт европейских товаров.

Ранее в одном из предвыборных выступлений экс-президент пообещал ввести минимальный тариф на товары из ЕС в размере 10% от стоимости. По оценкам Брюсселя, эта мера может сократить экспорт ЕС примерно на $160 млрд в год.

Официальные лица ЕС рассматривают подход «кнута и пряника» как лучший ответ на «‎тарифные войны‎» Трампа. Участники переговоров от Евросоюза планируют обратиться к команде Трампа, если он победит на выборах в ноябре, до того, как он вступит в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы закупать в больших количествах.

Если переговоры об улучшении торговли провалятся и Трамп введет более высокие тарифы, торговый департамент Еврокомиссии составит список американских продуктов, которые можно будет обложить пошлинами в размере 50% и более.

«Мы должны показать, что мы остаемся партнером для США, а не проблемой, — цитирует газета Financial Times (FT) высокопоставленного чиновника ЕС. — Мы будем искать сделки, но мы готовы защищать себя, если до этого дойдет. Мы не будем руководствоваться страхом».

Первый срок Трампа с 2017 по 2021 год был болезненным для ЕС. Республиканец ввел тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран на сумму $7 млрд в 2018 году по «‎‎соображениям национальной безопасности». ЕС ответил тарифами на сумму $3,5 млрд.

«‎Кнут»‎ Брюсселя будет нацелен на основных избирателей Трампа — ЕС планирует ввести огромные пошлины на экспорт виски «бурбон», мотоциклов Harley-Davidson и моторных лодок. Это ударит по республиканским штатам, а также по колеблющимся регионам, чьи экономики зависят от экспорта указанных товаров, пишет FT.