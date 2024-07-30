ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жители Род-Айленда засняли «черное облако» стрекоз
На пляже Мискамикут, штат Род-Айленд, очевидцы запечатлели огромный рой стрекоз. По их словам, рой спустился как «черное облако», заставив людей разбежаться. Стрекозы в Северной Америке мигрируют каждый год в конце лета — начале осени. Они являются важной частью экосистемы, поскольку питаются комарами и другими насекомыми. Эксперты утверждают, что стрекозиный рой не представляет опасности для человека. #trtнарусском #сша #родайленд #стрекозы #рой #миграция #стрекоза #насекомые #новости #трт #новостимира
Жители Род-Айленда засняли «черное облако» стрекоз / Others
30 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us