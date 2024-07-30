Жители Род-Айленда засняли «черное облако» стрекоз

На пляже Мискамикут, штат Род-Айленд, очевидцы запечатлели огромный рой стрекоз. По их словам, рой спустился как «черное облако», заставив людей разбежаться. Стрекозы в Северной Америке мигрируют каждый год в конце лета — начале осени. Они являются важной частью экосистемы, поскольку питаются комарами и другими насекомыми. Эксперты утверждают, что стрекозиный рой не представляет опасности для человека. #trtнарусском #сша #родайленд #стрекозы #рой #миграция #стрекоза #насекомые #новости #трт #новостимира