В результате израильских атак по Газе 28 и 29 июля погибли по меньшей мере 19 палестинцев, включая детей, сообщили в Минздраве эксклава.

По словам представителя больницы Насера, куда поступили пострадавшие, по меньшей мере 10 человек погибли в результате авиаудара по дому в центре Хан-Юнуса.

Гражданская оборона Газы сообщила, что еще один авиаудар был нанесен по палаткам беженцев в районе Аль-Маваси, который израильские военные ранее объявили «гуманитарной зоной» для перемещенных палестинцев. В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека.

Кувейтский специализированный полевой госпиталь уточнил, что среди погибших была девочка младше 1 года. На видео из клиники запечатлена ужасная сцена: мужчина держит безжизненное тело обезглавленного ребенка в окровавленной одежде, направляясь к больнице в Хан-Юнусе.

«Мой сын, мой сын, мой брат, его жена, его сестра и моя сестра — все они погибли», — говорит мужчина на видео, направляясь ко входу в больницу. — «Они [израильтяне] ударили по палатке, клянусь, они ударили по палатке».

В ответ на вопросы СМИ о нападениях в Хан-Юнусе израильские военные заявили, что они «соблюдают международное право и принимают возможные меры предосторожности, чтобы уменьшить вред гражданскому населению». Однако реальность и видео из Хан-Юнуса говорят сами за себя.

По словам представителя Гражданской обороны, в результате нападений израильских военных в городе Газа и Дейр-эль-Балахе погибли еще пять человек.

В минувшие выходные палестинцы начали возвращаться в район к востоку от Хан-Юнуса после того, как неделей ранее Израиль объявил вынужденную эвакуацию всех жителей города. На видео от палестинских журналистов виден масштаб разрушений в Хан-Юнусе, некогда втором по величине городе Газы.

По данным ООН, в результате повторного израильского вторжения в Хан-Юнус за первые четыре дня было перемещено не менее 180 тыс. палестинцев, причем многим пришлось переезжать без своих вещей.