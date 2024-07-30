На форумах клиенты российских банков жалуются на задержку переводов в Китай: «Деньги были отправлены, но китайская сторона не подтверждает платеж. Я начал писать в поддержку, подавали в розыск, но ситуация так и не решилась и потребовал возврат. Прошел месяц, и я до сих пор не вижу своих денег. Страдаю как финансово, так и морально!».

Проблемы с платежами появились после выхода указа президента США о вторичных санкциях в декабре 2023 года, а после принятого в июне пакета санкций она усугубилась. Сегодня, по сообщениям СМИ, около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию. Китайские партнеры ужесточают требования и запрашивают от российской стороны все больше документов, но в итоге отказывают в транзакции без объяснения причин.

Пока получается так, что официально Пекин не поддерживает ограничения против России, но на деле опасается нарваться на вторичные санкции и соблюдает требования американского правительства. Российская сторона ставила задачу решить проблему с платежами, но ситуация не изменилась даже после визита в Пекин президента РФ Владимира Путина.

Товарооборот Китая с США в разы больше, чем с Россией, поясняет TRT на русском генеральный директор логистической компании ООО «РФК Групп» Максим Чепов. В частности, банковский сектор Поднебесной вынужден опасаться вторичных санкций США при транзакциях из РФ, чтобы не потерять торговые отношения с США и странами Запада. Китайские банки делают лишь то, что им выгодно с коммерческой точки зрения, подчеркивает собеседник агентства.

Последние два месяца стали настоящим испытанием для бизнеса, завязанного на поставки китайских товаров, также говорит TRT на русском судебный юрист, эксперт по экономическим спорам Владислав Усачев. «Для многих оказалось сюрпризом, что политические лозунги о сотрудничестве главных азиатских партнеров будут на практике отражаться в нежелании банков принимать оплату от корреспондентов из РФ», — констатирует эксперт.

По его словам, причина трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели, в том, что владельцы крупнейших компании КНР — скрытые американские резиденты. А за нарушение или соучастие в нарушении санкционного законодательства грозит ответственность вплоть до уголовной. «Наказание может составлять штраф в размере до $1 млн с лишением свободы сроком до 20 лет или без такового, что по степени строгости вполне сравнимо с участием в терроризме», — отмечает Усачев.

Речь больше о том, что американских вторичных санкций боится не сам Китай, а китайские крупнейшие банки, также подчеркивает в разговоре с TRT финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Маленьким банкам, по большому счету, все равно, будут ли США включать их в свои списки или нет, — говорит эксперт. — Они заточены на работу с РФ, Казахстаном, Монголией, а кто-то даже четко под Россию. У больших в таком раскладе есть очевидная проблема с тем, что есть масса операций, которые проводятся с западными партнерами. Поэтому и получается так, что платежи идут очень долго и периодически возвращаются».

От крипты до бартера

Китайские поставщики, даже находясь под давлением американской части руководства, не готовы лишиться прибылей, говорит TRT на русском Усачев. По его словам, в ход идут как бесполезные соглашения «для галочки» с покупателями из РФ о ненарушении санкционного законодательства, так и самые популярные решения с «платежными агентами».

«Российские предприниматели находят «доверенных лиц» в странах бывшего СССР, например, в Кыргызстане, Казахстане и Армении, которые становятся посредниками. Таким образом, китайцы отчитываются перед «западно-ориентированной» и откровенно американской частями советов директоров», — поясняет эксперт.

Однако и тут есть сложности. За последние несколько месяцев средняя стоимость услуг агента выросла с 3-5% комиссии до 10-15%. «А иногда доходит и до 20%, что является лучшим показателем степени сложности и редкости надежных решений, — говорит Усачев. — Все дело в том, что в 2024 году американское правительство повысило давление на страны «параллельного импорта». Теперь фактически любое лицо, которое помогает преодолеть санкции, само попадает под них».

Способов решения проблемы масса, также считает Кричевский: «Остаются маленькие банки, которые продолжают работать, пусть и с перебоями. Второе — собственные представительства. Третье — переводы через криптовалюту, и этот способ сейчас растет особенно активно. Ну и главное, уже официально анонсировано создание собственной платежной системы БРИКС, которая будет аналогом SWIFT».

С другой стороны, чем дольше проблема остается нерешенной, тем выше риск того, что китайские производители просто перестанут вести дела с российскими бизнесменами. Условия, при которых «утром деньги, вечером стулья» подходят далеко не всем.

По словам Усачева, уже сегодня российские резиденты, которые ведут закупки в Китае, практически повсеместно столкнулись с тем, что не могут расплатиться с дебиторскими задолженностями. Им все сложнее получать новый товар.

«Скорее всего, нас в ближайшие годы ждет волна обращений со стороны китайских поставщиков в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, где они будут требовать долги и неустойку. Как суд разрешит вопрос о том, являются ли американские санкции в данной ситуации чрезвычайными обстоятельствами и снимает ли с российских резидентов их наличие ответственность за неуплату, нам предстоит узнать», — отметил собеседник агентства.

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сошлись во мнении: угрозы, что Китай вдруг возьмет и перекроет поставки в Россию, просто нет. Выпадет слишком большой рынок и начнутся проблемы по части покупки нефти и газа.

Здесь уже вопрос коммуникации поставщика и покупателя, отмечает Кричевский: «Если это долгосрочная работа, то китайцы идут навстречу, даже несмотря на свой довольно своеобразный и очень коммерчески заточенный менталитет, потому что в моменте потерять надежного покупателя может оказаться опаснее, чем немного поднять цену или обсудить альтернативные маршруты движения средств».