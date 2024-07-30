Палестинец хочет возродить фермерство в разрушенной войной Газе

Палестинец Юсуф Абу Раби, выпускник сельскохозяйственного факультета, хочет возродить фермерство в Бейт-Лахии, к северу от сектора Газа, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в эксклаве. Несмотря на перебои с водой, постоянные обстрелы и бомбежки, отсутствие саженцев, удобрений и пригодной для сельского хозяйства почвы, он с братом смог вырастить на своей земле овощи. #палестина #газа #Израиль #фермер #сельскоехозяйство #фермерство #овощи #кризис #продовольствия #саженцы