ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с избранным главой Индонезии
Лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Газе и необходимость усиления сотрудничества на международных платформах
Президент Эрдоган встретился с избранным главой Индонезии
Фото: Управление коммуникаций / Others
30 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с избранным президентом и министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Президентском комплексе. На повестке дня были двусторонние отношения, ситуация в Газе и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул важность развития отношений между странами. «Отношения двух стран, основанные на глубоких исторических и культурных связях, продолжат развиваться во всех областях, особенно в оборонной промышленности, экономике и энергетике», — сообщили в администрации турецкого лидера.

Президент Турции также отметил необходимость усиления сотрудничества на международных платформах, таких как ООН, ОИС, G20 и МИКТА.

Особое внимание было уделено ситуации в Газе. Эрдоган призвал исламские страны усилить свои усилия для скорейшего прекращения израильской жестокости на палестинских территориях и доставки срочной гуманитарной помощи в Газу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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