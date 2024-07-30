Почему крайне правые израильские экстремисты напали на своих военных?

Военная полиция Израиля задержала девять резервистов по подозрению в пытках палестинских заключенных из Газы в изоляторе временного содержания Сде-Тейман. Аресты вызвали волну протестов среди крайне правых израильтян, которые штурмовали военную полицейскую базу Бейт-Лид. Израильская гражданская полиция отсутствовала во время этих событий, в то время как лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Израиль сталкивается с «экзистенциальной опасностью, поскольку государство борется с беспрецедентной ситуацией». #trtнарусском #израиль #СдеТейман #протесты #протестуюшие #крайнеправые #пытки #ИВС #новости #трт #новостимира