ПОЛИТИКА
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Почему крайне правые израильские экстремисты напали на своих военных?
Военная полиция Израиля задержала девять резервистов по подозрению в пытках палестинских заключенных из Газы в изоляторе временного содержания Сде-Тейман. Аресты вызвали волну протестов среди крайне правых израильтян, которые штурмовали военную полицейскую базу Бейт-Лид. Израильская гражданская полиция отсутствовала во время этих событий, в то время как лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Израиль сталкивается с «экзистенциальной опасностью, поскольку государство борется с беспрецедентной ситуацией». #trtнарусском #израиль #СдеТейман #протесты #протестуюшие #крайнеправые #пытки #ИВС #новости #трт #новостимира
Почему крайне правые израильские экстремисты напали на своих военных? / Others
30 июля 2024 г.
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