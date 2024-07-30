Во вторник вечером израильские ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута, где расположена штаб-квартира Консультативного совета «Хезболлы». Об этом информирует агентство «Анадолу» со ссылкой на государственное Национальное информационное агентство Ливана. Источник сообщил о мощном взрыве, однако информация о жертвах пока отсутствует.

По сообщению местного телеканала, атака была осуществлена израильским беспилотником, который выпустил три ракеты по зданию в южном пригороде Бейрута, разрушив два этажа. Израильская армия подтвердила удар, заявив, что целью был командир «Хезболлы», ответственный за ракетную атаку в субботу, в результате которой погибли 12 человек в друзском городе Маджал-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. «Хезболла» пока не комментировала израильскую атаку.

Этот инцидент стал очередным витком эскалации между Израилем и «Хезболлой». Напряженность резко возросла после удара по Маджал-Шамсу на оккупированных Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. Израиль возложил ответственность на «Хезболлу», которая категорически отрицает свою причастность.

С октября 2023 года, когда началось израильское вторжение в Газу, ситуация на израильско-ливанской границе остается крайне напряженной. По данным различных источников, в результате израильских ударов погибло около 350 бойцов «Хезболлы» и более 100 мирных жителей. Израиль сообщает о 23 погибших гражданских и 17 солдатах.

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» разворачивается на фоне продолжающейся израильского вторжения в сектор Газа. «Хезболла» заявляет, что действует в поддержку палестинцев в Газе, но утверждает, что не стремится к полномасштабной войне. Шиитская группировка заявляет о готовности соблюдать перемирие, если оно будет достигнуто между Израилем и ХАМАС, но также предупреждает о возможности полномасштабной войны в случае эскалации.

По данным местных органов здравоохранения, за девять месяцев конфликта в Газе погибло более 39 400 палестинцев, преимущественно женщин и детей, и около 91 000 получили ранения. Ситуация усугубляется блокадой, лишающей жителей доступа к продовольствию, чистой воде и медикаментам.

Международный суд ООН обвинил Израиль в геноциде и потребовал немедленно прекратить военную операцию в Рафахе — городе, ставшем убежищем для более чем миллиона палестинцев до его оккупации 6 мая.