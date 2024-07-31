ПОЛИТИКА
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ХАМАС: Исмаил Хания убит в Иране
Палестинское движение и иранские власти заявляют об убийстве главы политбюро ХАМАС в Тегеране в результате израильского нападения
ХАМАС: Исмаил Хания убит в Иране
Фото: Reuters / Others
31 июля 2024 г.

Палестинское движение ХАМАС и официальные лица Ирана сообщили о гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. По данным организации, Хания был убит рано утром в среду в результате израильского нападения на его резиденцию в иранской столице.

ХАМАС заявил, что 62-летний Хания погиб «в вероломном сионистском нападении на его резиденцию в Тегеране после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана». Революционная гвардия Ирана подтвердила информацию об атаке: «Резиденция Исмаила Хании, главы политического бюро исламского сопротивления ХАМАС, была атакована в Тегеране, и в результате этого инцидента он и один из его телохранителей стали мучениками».

Высокопоставленный представитель ХАМАС назвал убийство «трусливым актом, который не останется безнаказанным».

Ответственность за нападение пока никто не взял, но подозрения сразу пали на Израиль, который ранее обещал убить лидеров ХАМАС. Израильские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Правительство Ирана начало расследование инцидента. Аналитики на иранском государственном телевидении уже обвинили в нападении Израиль, который известен своей многолетней кампанией убийств иранских ядерных ученых и лиц, связанных с атомной программой страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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