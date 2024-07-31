Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Мы решительно осуждаем подлое убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране. Мы выражаем соболезнования палестинскому народу, который, подобно Хании, принес в жертву сотни тысяч мучеников ради того, чтобы жить в мире на своей родине, под крышей собственного государства», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

МИД Турции подчеркнул, что это убийство демонстрирует нежелание правительства Нетаньяху достичь мира, и предупредил о возможности расширения конфликта.

«Эта атака также направлена на то, чтобы распространить войну в Газе на региональный уровень. Если международное сообщество не предпримет действий, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с гораздо более масштабными конфликтами», — предупредил МИД.

В заключение Турция подтвердила свою поддержку палестинского народа.

Напомним, лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране, сообщили в Революционной гвардии Ирана и ХАМАС. Палестинское движение обвинило в убийстве Израиль. Хания играл ключевую роль в переговорах о прекращении огня. Обычно Израиль не комментирует убийства высокопоставленных лиц.

Днем ранее Израиль нанес удар по командиру «Хезболлы» Фуаду Шукру в Бейруте. «Хезболла» подтвердила факт атаки, но не предоставила информацию о состоянии высокопоставленного члена «Хезболлы».