Постпред Ирана при ООН потребовал от Совбеза организации осудить израильский удар по Бейруту. Израильская армия утверждает, что в результате атаки по ливанской столице ликвидировала военного лидера «‎Хезболлы»‎ Фуада Шукра. В ливанском движении подтвердили факт, что удар пришелся по зданию, где находился Шукр, однако не уточнили информацию о его состоянии.

В миссии Ирана при ООН подчеркнули, что «единственный путь к восстановлению мира и стабильности в регионе — это добиться немедленного, полного и окончательного прекращения израильской оккупации, агрессии и геноцида» палестинского народа.

Письмо иранского постпреда с осуждением израильской атаки направлено председателю Совбеза ООН — эту должность с июля занимает Россия.

«Недавний акт агрессии, совершенный израильским режимом 30 июля 2024 года против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в южном пригороде Бейрута, Ливан, демонстрирует, что этот режим не уважает нормы и принципы международного права», — говорится в письме.

«Совет Безопасности ООН должен немедленно и безоговорочно осудить эту атаку. Совбез также должен принять немедленные меры в ответ на этот преступный акт, чтобы гарантировать, что подобная агрессия, угрожающая региональному миру и безопасности, не повторится. Израиль должен быть привлечен к ответственности за эти злодеяния и не может остаться безнаказанным», — подчеркивает постпред Ирана.

Представитель МИД Ирана Насер Канани назвал удар по Бейруту «порочным» нападением, но отметил, что атака не удержит «гордое сопротивление Ливана от продолжения благородного пути поддержки угнетенных палестинцев и противостояния агрессии израильского режима апартеида».

Фуад Шукр, убийство которого подтверждают израильские военные, по мнению Тель-Авива несет ответственность за ракетный удар по Мадждал-Шамсу 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. «‎Хезболла»‎ отрицает свою причастность к атаке, утверждая, что на город упала ракета израильской системы ПВО «‎Железный купол»‎.

Союзники «Хезболлы» также осудили израильский удар по Бейруту. ХАМАС, йеменские хуситы и ливанские лидеры выступили с гневным осуждением израильской атаки. Другие члены международного сообщества выразили обеспокоенность тем, что атака может усилить напряженность на и без того неспокойной границе между Израилем и Ливаном.