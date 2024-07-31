«Брат, лидер, моджахед Исмаил Хания, лидер движения, погиб в результате удара сионистов по его штаб-квартире в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации нового президента Ирана», — цитируют СМИ заявление ХАМАС.

Смерть Хании подтвердила Революционная гвардия Ирана: «Резиденция Исмаила Хании, главы политического бюро исламского сопротивления ХАМАС, была атакована в Тегеране, и в результате этого инцидента он и один из его телохранителей стали мучениками».

Официальные лица Израиля пока не комментировали убийство главы политбюро ХАМАС.

Осенью прошлого года Тель-Авив объявил о начале военной операции в секторе Газа. С тех пор, по данным Минздрава Газы, погибли 39 400 палестинцев, более 90 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

Во вторник, 30 июля, в Тегеране прошла встреча иранского президента Масуда Пезешкиана с Исмаилом Ханией. Пезешкиан выразил уверенность, что война в секторе Газа «закончится уничтожением сионистского режима». Глава политбюро ХАМАС в ответ попросил иранского президента продолжать поддерживать военные группировки, которые участвуют в конфликте в регионе.

О последствиях убийства Исмаила Хании и перспективах мирного процесса в регионе TRT на русском рассказал востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков:

— Понятно, что сейчас ни о каком подписании окончательного соглашения речи быть не может. Договоренности о приостановке огня в секторе Газа не могут быть подписаны. Так что все это отдаляется на неопределенный срок, и непонятно, когда вообще все это произойдет. Перспективы туманны.

— Какая реакция может последовать со стороны Ирана?

— Мало того что Израиль убил главу политбюро ХАМАС, так это было сделано еще и на территории третьей страны — Ирана. Да еще и во время событий, связанных с инаугурацией президента.

Тегерану как-то нужно будет отвечать. Ему нанесли серьезную пощечину. Если рассматривать возможные шаги со стороны Ирана, то не будем забывать, что страна уже наносила массированные прямые удары по территории Израиля. Может быть, мы увидим повторение чего-то подобного.

— Как это событие повлияет на будущее региона? Последуют ли какие-то санкции в отношении Тель-Авива со стороны международного сообщества?

— Конечно, ситуация сильно обострилась. Но тут важно понимать, что когда израильское руководство и конкретно Биньямин Нетаньяху идут на подобные шаги, то внешняя реакция — это последнее, что интересует израильского премьера. Он четко понимает, что плотно прикрыт на площадке Совета безопасности ООН. США никогда не пропустят антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН.

При этом Нетаньяху куда больше интересует происходящее внутри страны, и он бьется за свои рейтинги внутри Израиля. А убийство Исмаила Хании, очевидно, только добавит ему очков.