Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением по поводу гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране. В своем обращении в соцсети X он выразил глубокую скорбь и отметил заслуги Хании в борьбе за палестинское дело.

«С глубокой скорбью узнал о мученической гибели моего дорогого брата Исмаила Хании в Иране. Он посвятил свою жизнь делу Палестины, достижению мира и спокойствия в Палестине», — подчеркнул Фидан.

Министр также отметил недавние усилия Хании по достижению прекращения огня и его непоколебимую веру в мир, несмотря на утрату членов семьи.

Фидан назвал Ханию «символом славного палестинского сопротивления» и выразил уверенность, что его память «будет жить в праведном деле палестинского народа».

Напомним, Исмаил Хания и его телохранитель погибли в результате ракетного удара в Тегеране около 2:00 по местному времени. Хания находился в Иране для участия в инаугурации нового президента страны.

ХАМАС обвиняет в убийстве Израиль, однако официальных подтверждений со стороны Израиля этому пока нет.