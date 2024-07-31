ТУРЦИЯ
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Турция скорбит о гибели лидера ХАМАС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил соболезнования в связи с убийством Исмаила Хании в Иране в результате израильского нападения
Турция скорбит о гибели лидера ХАМАС
Фото: Хакан Фидан и Исмаил Хания / Others
31 июля 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением по поводу гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране. В своем обращении в соцсети X он выразил глубокую скорбь и отметил заслуги Хании в борьбе за палестинское дело.

«С глубокой скорбью узнал о мученической гибели моего дорогого брата Исмаила Хании в Иране. Он посвятил свою жизнь делу Палестины, достижению мира и спокойствия в Палестине», — подчеркнул Фидан.

Министр также отметил недавние усилия Хании по достижению прекращения огня и его непоколебимую веру в мир, несмотря на утрату членов семьи.

Фидан назвал Ханию «символом славного палестинского сопротивления» и выразил уверенность, что его память «будет жить в праведном деле палестинского народа».

Напомним, Исмаил Хания и его телохранитель погибли в результате ракетного удара в Тегеране около 2:00 по местному времени. Хания находился в Иране для участия в инаугурации нового президента страны.

ХАМАС обвиняет в убийстве Израиль, однако официальных подтверждений со стороны Израиля этому пока нет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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