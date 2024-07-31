Бывший президент Дональд Трамп в интервью, опубликованном в понедельник, повторил свое недавнее утверждение о том, что христианам больше никогда не придется голосовать, если они проголосуют за него в ноябре этого года, и отмахнулся от многочисленных просьб отказаться от своих слов или разъяснить их.

«Я люблю вас. Вы должны выйти и проголосовать. Через четыре года вам больше не придется голосовать. Мы все так хорошо исправим, что вам не придется голосовать», — заявил Трамп на митинге христианских консерваторов на прошлой неделе.

Его собеседница — ведущая Fox News Лора Ингрэм — отметила, что демократы привели эту цитату в качестве доказательства того, что Трамп собирается упразднить выборы. Она призвала Трампа опровергнуть многочисленные критические реакции на его высказывания. Однако он этого не сделал.

«Позвольте мне сказать, что я имею в виду. У меня была огромная аудитория, я выступал перед христианами. В общем, я имею в виду, что я очень понравился этой толпе», — ответил экс-президент.

Он добавил, что нынешняя «администрация очень плохо обращается» с католиками и что «они словно преследуются», а затем отступил от темы, сказав, что евреям, которые голосуют за демократов, «следует проверить свою голову».

Затем он повторил свое противоречивое заявление, сделанное на прошлой неделе.

«Я сказал: «Голосуйте за меня, и вам больше никогда не придется этого делать». Это правда», — сказал Трамп.

«Потому что нам нужно отдать свой голос. Христиане не известны как большая группа избирателей. Они не голосуют. И я объясняю им это. Вы никогда не голосуете. На этот раз голосуйте. Я приведу страну в порядок, и вам больше не придется голосовать. Мне не нужен будет ваш голос», - добавил он.

«Это интерпретируется, как вы не удивитесь, левыми как то, что у них «никогда не будет новых выборов», - парировала ведущая. - Так можете ли вы хотя бы просто ответить…».

Трамп прервал ее, снова заявив, что христиане «голосуют в очень небольшом процентном соотношении», и добавил, что он собирается изменить практику голосования.

Затем он еще раз повторил свое заявление, сделанное в пятницу, сказав, что его послание было таким: «Не беспокойтесь о будущем. Вы должны проголосовать 5 ноября. После этого вы можете больше не беспокоиться о голосовании. Потому что мы все уладим. В стране все будет улажено, и нам даже не понадобится больше ваш голос, потому что, честно говоря, у нас будет такая любовь, что если вы не захотите больше голосовать, то это будет нормально».