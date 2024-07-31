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Массовая атака: Россия выпустила по Киеву более 40 ударных беспилотников
Одна из крупнейших атак шахедами на Киев за год. На подступах к украинской столице этой ночью сбили более 40 дронов, выпущенных российскими военными. Сообщается, что воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Последняя масштабная атака на столицу была 8 июля, тогда под ударом оказалась детская больница Охматдет. #trtнарусском #украина #война #россия #пво #дроны
Массовая атака: Россия выпустила по Киеву более 40 ударных беспилотников / Others
31 июля 2024 г.
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