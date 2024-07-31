ПОЛИТИКА
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Китай и РФ осудили убийство Исмаила Хании
Москва и Пекин отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
Китай и РФ осудили убийство Исмаила Хании
Фото: Reuters / Others
31 июля 2024 г.

В МИД РФ назвали гибель Исмаила Хании «неприемлемым политическим убийством». Об этом заявил заместитель Министерства иностранных дел России Михаил Богданов.

«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — цитирует слова чиновника агентство РИА «Новости».

Он выразил мнение, что произошедшее сыграет негативную роль в переговорном процессе по войне в секторе Газа.

Китай также осудил убийство лидера палестинского движения.

МИД Китая заявил, что убийство Хании является опасной эскалацией, способной привести к дальнейшей региональной нестабильности.

Ранее представители движения ХАМАС сообщили, что Хания был убит утром в среду в своей резиденции в Тегеране после израильской атаки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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