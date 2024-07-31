Ливанская группировка «Хезболла» официально подтвердила, что ее видный командир Фуад Шукр находился в здании в южном пригороде Бейрута, по которому во вторник вечером был нанесен израильский авиаудар.

«Выдающийся лидер Фуад Шукр (Хадж Мохсен) присутствовал в этом здании в момент авиаудара», — говорится в заявлении «Хезболлы». По словам группировки, судьба Шукра «все еще неизвестна».

«Хезболла» ожидает разбора обломков для определения участи своего лидера.

Тель-Авив утверждает, что его удар был возмездием за субботнюю атаку на пункт проживания друзов Маждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Израиль обвинил в нападении «Хезболлу», однако группировка отрицает свою причастность.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильского удара погибли как минимум четыре человека и 80 получили ранения.

Это второе израильское нападение на южный пригород Бейрута с начала года. 2 января в результате подобной операции был убит лидер ХАМАС Салех аль-Арури.