Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Я решительно осуждаю и проклинаю вероломное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране. Это убийство - подлость, направленная на то, чтобы сорвать дело Палестины, славное сопротивление Газы и справедливую борьбу наших палестинских братьев, подорвать моральный дух палестинцев и запугать их», — подчеркнул президент Турции в своем заявлении.

Эрдоган отметил, что цель этого нападения та же, что и у предыдущих атак на палестинских лидеров, но выразил уверенность, что «сионистское варварство, как и прежде, не достигнет своих целей».

Президент Турции заявил о продолжении поддержки Палестины. «Турция продолжит предпринимать все шаги, стучаться во все двери и поддерживать наших палестинских братьев всеми нашими возможностями и всей нашей силой. Мы продолжим работать над созданием свободного, суверенного и независимого Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — заявил глава государства.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, где находился для участия в инаугурации нового президента Ирана. Иран и ХАМАС обвиняют в убийстве Израиль, который пока не комментирует ситуацию.