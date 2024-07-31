В ночь на 31 июля российские ПВО уничтожили 19 дронов, говорится в заявлении Минобороны РФ в Telegram-канале. Больше всего беспилотников — 11 — перехватили над Белгородской областью, еще четыре — над Брянской, по одному БПЛА — над Курской, Калужской, Ростовской областей, а также Крымом (был аннексирован РФ в 2014 году – ред.). «Также над Курской областью уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Об атаках на Белгородскую область ранее также сообщал губернатор Вячеслав Гладков. «Утром два населенных пункта нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал», — написал он на своей странице в Telegram-канале.

По его словам, в Валуйском городском округе была пробита кровля, выбиты окна и поврежден фасад в частном доме. А в Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка после атак дронов осколками посечены социальный объект, 3 частных дома и 3 автомобиля. Также повреждена линия электропередач.

Как ранее писал TRT на русском, 29 июля в результате российских атак по Херсону и Никоплю были ранены 20 жителей, в том числе пятеро детей. По данным главы Херсонской областной администрации Романа Мрочко, двое взрослых и двое детей доставлены в больницу. Остальные будут проходить лечение амбулаторно. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетами.

Также сообщалось о восьми пострадавших в Днепропетровской области: четырех женщинах, двух мужчинах и двух детях десяти лет и одного года. Всем оказана необходимая медицинская помощь.