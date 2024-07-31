В Саутпорте, приморском городе на северо-западе Англии, произошли ожесточенные стычки. Полиция столкнулась с демонстрантами, вышедшими после нападения с ножом на танцевальный класс, в результате которого погибли три девочки.

По словам полиции, ситуация обострилась во вторник около 19:45 по местному времени, когда сторонники Английской лиги обороны - ультраправой исламофобской организации - бросили предметы в мечеть Саутпорта.

Напряжение быстро переросло в насилие, когда в офицеров полиции стали бросать бутылки и мусорные баки.

На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, видно, как горит полицейский фургон неподалеку от места, где стояли полицейские и протестующие.

Один из офицеров получил перелом носа, в район были направлены дополнительные патрули, в том числе с собаками.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что те, кто перешел к насилию, «почувствуют на себе всю силу закона».

Британская полиция пока не раскрыла личность нападавшего.