ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Нападение на мечеть в Англии
В Саутпорте исламофобские активисты устроили беспорядки после нападения неизвестного, унесшего жизнь трех детей
Нападение на мечеть в Англии
Фото: AP / Others
31 июля 2024 г.

В Саутпорте, приморском городе на северо-западе Англии, произошли ожесточенные стычки. Полиция столкнулась с демонстрантами, вышедшими после нападения с ножом на танцевальный класс, в результате которого погибли три девочки.

По словам полиции, ситуация обострилась во вторник около 19:45 по местному времени, когда сторонники Английской лиги обороны - ультраправой исламофобской организации - бросили предметы в мечеть Саутпорта.

Напряжение быстро переросло в насилие, когда в офицеров полиции стали бросать бутылки и мусорные баки.

На видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, видно, как горит полицейский фургон неподалеку от места, где стояли полицейские и протестующие.

Один из офицеров получил перелом носа, в район были направлены дополнительные патрули, в том числе с собаками.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что те, кто перешел к насилию, «почувствуют на себе всю силу закона».

Британская полиция пока не раскрыла личность нападавшего.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us