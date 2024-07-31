ПОЛИТИКА
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Антиисламская группировка атаковала мечеть в Великобритании
В английском городе Саутпорт вспыхнули беспорядки между радикальными протестующими и полицией после того, как стало известно о нападении с ножом на детский танцевальный клуб, в результате которого были убиты три девочки и ранены еще 10. #trtнарусском #мечеть #нападение #великобритания #англия #ислам #атака #новости #трт #новостимира
Антиисламская группировка атаковала мечеть в Великобритании / Others
31 июля 2024 г.
Истории
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