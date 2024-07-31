Антиисламская группировка атаковала мечеть в Великобритании

В английском городе Саутпорт вспыхнули беспорядки между радикальными протестующими и полицией после того, как стало известно о нападении с ножом на детский танцевальный клуб, в результате которого были убиты три девочки и ранены еще 10. #trtнарусском #мечеть #нападение #великобритания #англия #ислам #атака #новости #трт #новостимира