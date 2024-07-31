ПОЛИТИКА
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Эрдоган назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже нападением на священные ценности
Позорная сцена в Париже оскорбила не только католический и христианский мир, но и нас не меньше, чем их, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. ЛГБТ-лобби, которое не терпит даже малейшей критики, полностью захватывает Европу и западный мир, добавил турецкий лидер. #trtнарусском #туцрия #анкара #эрдоган #олимпиада #олимпийскиеигры #лгбт #оскорбление #новости #трт #новостимира
Эрдоган назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже нападением на священные ценности / Others
31 июля 2024 г.
Истории
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