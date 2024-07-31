Власти японского города Нагасаки заявили в среду, что не пригласят Израиль на ежегодную конференцию в память об американских ядерных бомбардировках Японии.

Мэр Сиро Судзуки заявил, что Израиль «не будет приглашен на ежегодную церемонию мира 9 августа».

В следующем месяце города Нагасаки и Хиросима будут отмечать 79-ю годовщину сброса американских атомных бомб на Японию в 1945 году.

Япония отказалась пригласить Россию и Беларусь на подобную конференцию после того, как Москва начала войну против Украины в феврале 2022 года.

Однако местные власти Хиросимы пригласили Тель-Авив на аналогичное мероприятие. При этом они призвали к «немедленному прекращению огня на палестинской территории».

Власти Хиросимы подверглись резкой критике за двойные стандарты, и многие активисты требуют от них отозвать свое приглашение Тель-Авиву.

Япония стала ареной многочисленных демонстраций и протестов против войны Израиля в секторе Газа.

Спустя более девяти месяцев после начала израильского наступления огромные территории Газы превратились в руины из-за разрушительной блокады, которая препятствует доступу к продовольствию, питьевой воде и медикаментам.

Израиль преследуется за преступление геноцида в Международном суде, который обязал его немедленно прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, где более миллиона палестинцев укрылись, спасаясь от войны, до того, как город был захвачен 6 мая.