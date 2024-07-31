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Госсекретарь США: это не мы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне ничего «не знали» о подготовке нападения на Исмаила Ханию и «не участвовали» в нем
Госсекретарь США: это не мы
Фото: Reuters / Others
31 июля 2024 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не причастны к подготовке убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.

«Мы об этом не знали и ни в чем не участвовали», - сказал Блинкен в интервью Channel News Asia во время визита в Сингапур.

Революционная гвардия Ирана подтвердила смерть Хании через несколько часов после того, как он принял участие в церемонии инаугурации нового президента страны.

«За многие годы я научился никогда не рассуждать о том, как одно событие может повлиять на другое», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, как смерть Хании может повлиять на войну.

Блинкен отметил также, что прекращение огня и освобождение пленных, удерживаемых в Газе, имеет решающее значение, и заверил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы это произошло.

«Это жизненно важно для того, чтобы, как мы надеемся, вывести ситуацию на лучший путь к более прочному миру и более прочной безопасности, так что этот вопрос остается в центре внимания», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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