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В Киеве назвали условия для переговоров с Москвой
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией в рамках международного права. Ранее он критично отзывался о начале мирного процесса с Москвой
В Киеве назвали условия для переговоров с Москвой
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк / Photo: Reuters
31 июля 2024 г.

Киев готов говорить с Москвой об урегулировании российско-украинской войны, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NV. Однако здесь важно учитывать условия, на которых может начаться переговорный процесс.

«И здесь Украина четко говорит: «Да, давайте ввести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». И главное из этой концепции — это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства», — сказал Подоляк.

Вместе с тем он подчеркивает, что переговоры будут плодотворными только в случае экономических санкций в отношении России, а также дипломатической изоляции страны. Москва, по словам Подоляка, не должна пользоваться площадкой Совбеза ООН. Ранее глава Офиса президента Украины критично высказывался о начале мирного процесса с Россией.

По его мнению, если конфликт заморозить сейчас, то в будущем это может привести к возобновлению боевых действий. В последнее время со стороны Украины все чаще звучат заявления о возможных условиях перемирия с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разработать план по достижению мира до конца ноября. Документ будет представлен в рамках второго саммита мира, на который может быть приглашена и российская сторона.

В Кремле заявляют о готовности к началу диалогу, однако лишь при одном условии: переговоры должны проходить на условиях Москвы. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву свой план урегулирования конфликта: Украина должна вывести войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от идеи вступления в НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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