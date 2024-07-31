Киев готов говорить с Москвой об урегулировании российско-украинской войны, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NV. Однако здесь важно учитывать условия, на которых может начаться переговорный процесс.

«И здесь Украина четко говорит: «Да, давайте ввести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». И главное из этой концепции — это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства», — сказал Подоляк.

Вместе с тем он подчеркивает, что переговоры будут плодотворными только в случае экономических санкций в отношении России, а также дипломатической изоляции страны. Москва, по словам Подоляка, не должна пользоваться площадкой Совбеза ООН. Ранее глава Офиса президента Украины критично высказывался о начале мирного процесса с Россией.

По его мнению, если конфликт заморозить сейчас, то в будущем это может привести к возобновлению боевых действий. В последнее время со стороны Украины все чаще звучат заявления о возможных условиях перемирия с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разработать план по достижению мира до конца ноября. Документ будет представлен в рамках второго саммита мира, на который может быть приглашена и российская сторона.

В Кремле заявляют о готовности к началу диалогу, однако лишь при одном условии: переговоры должны проходить на условиях Москвы. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву свой план урегулирования конфликта: Украина должна вывести войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от идеи вступления в НАТО.