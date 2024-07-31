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Более 160 человек погибли в результате схода оползней в Индии
Число погибших из-за схода нескольких оползней в индийском штате Керала составило 163 человека. В штате объявлен день траура
Более 160 человек погибли в результате схода оползней в Индии
В Индии продолжается спасательная операция / Others
31 июля 2024 г.

Оползни спровоцировали муссонные ливни, которые обрушились на штат в ночь на 30 июля. Сильнее всего от стихии пострадал округ Ваянад, на который в течение трех часов сошли три оползня. В районе снесено множество домов, повреждены дороги и мосты. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют военные, задействована техника ВВС, поисковые собаки.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата, число погибших увеличилось до 163. Пострадали 196 жителей, около 98 человек числятся пропавшими без вести. Большинство жертв — работники чайных плантаций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в соцсети Х выразил слова соболезнования всем пострадавшим. Он пообещал родственникам погибших по 200 000 рупий (около 2200 евро) компенсации, а также по 50 000 рупий (около 550 евро) за каждого раненого.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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