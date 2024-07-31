Израильская армия прошлась бульдозерами по кладбищам Хан-Юнуса

Израильская армия, покидая Хан-Юнус, разрушила кладбища города, а также прошлась бульдозерами по жилым домам и объектам инфраструктуры. По данным Агентства гражданской обороны Газы, с начала израильского вторжения в Хан-Юнус 22 июля около 200 палестинцев пропали без вести. Обнаружены больше 40 тел погибших жителей города. #trtнарусском #палестина #кладбище #израиль #ханюнус #газа #новости #трт #новостимира