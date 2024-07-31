Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что Россия в ночь на 31 июля нанесла массированный удар беспилотниками по украинской столице. Чиновник назвал атаку самой масштабной с начала 2024 года. По оценке мэрии столицы, воздушная тревога в Киеве длилась более семи часов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчитались об уничтожении более 40 беспилотников, запущенных с территории РФ. Позже Попко уточнил, что всего над Украиной сбили 89 дронов. ВСУ утверждают, что атака в ночь на 31 июля стала седьмой по счету в июле и одной из самых массированных.

«Это одна из самых массированных атак ударных беспилотников Shahed-131/136», — подчеркнули в ВСУ, уточнив, что Россия использовала иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине.

Минобороны России эту информацию пока никак не комментировало.

Сергей Попко уточнил, что по состоянию на 07:00 утра воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. ВСУ сообщили, что сбили беспилотники в Киеве, Полтавской и Черниговской областях.

Военная администрация Киева заявила, что ни один гражданский объект или критически важная инфраструктура не пострадали от прямого попадания, но обломки повредили крыши, окна и фасады 13 частных домов в регионе.

На прошлой неделе военный представитель разведки сообщил агентству Reuters, что Россия также начала использовать новые дешевые беспилотники, некоторые из них были оснащены камерами для съемки расположения средств ПВО Украины и результатов ее ударов, а другие служат приманками.

ВСУ также сообщили, что перехватили ракету Х-59, выпущенную по южному региону Николаев. Местные власти не сообщали о каких-либо повреждениях там по состоянию на утро среды.

В Минобороны РФ 31 июля заявили, что оперативно-тактическая авиация, а также беспилотники и ракетные войска ВС РФ поразили «‎скопления живой силы и военной техники‎»‎ в 143 районах Украины. Российское военное ведомство отмечает, что украинская сторона в результате атак в ночь на 31 июля потеряла до 100 военнослужащих, 7 автомобилей, а также оружие западного производства.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.