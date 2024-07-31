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ВОЗ: более 10 тыс. палестинцев требуется медицинская эвакуация
Свыше 10 тыс. палестинцев в Газе остро нуждаются в медицинской эвакуации из осажденного эксклава
ВОЗ: более 10 тыс. палестинцев требуется медицинская эвакуация
Фото: АА / Others
31 июля 2024 г.

По меньшей мере 10 тыс. палестинцев нуждаются в медицинской эвакуации из сектора Газа. Об этом заявил вчера представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

«Организация эвакуировала четырех детей вместе с их сопровождающими через Египет в Бельгию, но операция продолжается, и точные цифры на данный момент назвать невозможно», - сказал Линдмайер на пресс-конференции.

Линдмайер отметил, что ВОЗ опубликует необходимые данные по завершении процесса эвакуации.

Медицинские эвакуации практически полностью прекратились с 6 мая, когда Израиль вторгся в город Рафах на юге Газы, захватил пограничный переход между эксклавом и Египтом и поднял над ним израильский флаг.

С тех пор израильские власти еще больше препятствуют доставке гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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