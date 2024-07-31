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Президент Эрдоган выразил соболезнования жене и детям Исмаила Хания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с женой и детьми лидера ХАМАС Исмаила Хания, сообщает Управление коммуникаций администрации президента Турции
Президент Эрдоган выразил соболезнования жене и детям Исмаила Хания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
31 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с женой и детьми лидера ХАМАС Исмаила Хания, сообщает Управление коммуникаций администрации президента Турции. Турецкий лидер выразил глубокие соболезнования по поводу вероломного убийства Исмаила Хания в Иране.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Я решительно осуждаю и проклинаю вероломное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране. Это убийство - подлость, направленная на то, чтобы сорвать дело Палестины, славное сопротивление Газы и справедливую борьбу наших палестинских братьев, подорвать моральный дух палестинцев и запугать их», — подчеркнул президент Турции в своем заявлении.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, где находился для участия в инаугурации нового президента Ирана. Иран и ХАМАС обвиняют в убийстве Израиль, который пока не комментирует ситуацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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