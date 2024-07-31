До начала войны в Украине по трубопроводу «Дружба» шли поставки российской нефти в Европу. У него есть две ветки. Северный участок — через Беларусь в Польшу, а далее в Германию, Латвию и Литву. И южный — через Украину в Венгрию, Словакию, Чехию и Хорватию.

С февраля 2023 года по северной ветке поставляется только казахстанская нефть, отгрузка российской нефти в этом направлении прекратилась. А летом 2024 года Украина остановила южный участок нефтепровода.

Это произошло после внесения российской компании ЛУКОЙЛ в санкционный список. Проблема в том, что это один из крупнейших поставщиков нефти в Венгрию и Словакию. Так, действующий контракт с венгерской группой MOL предполагает поставку около 4 млн т нефти в год на НПЗ Будапешта и Братиславы.

Теперь обе страны угрожают Киеву судебным разбирательством. В МИД Венгрии заявили, что остановка транзита нарушает соглашение между ЕС и Украиной, а также грозит заблокировать выплату компенсаций за транспортировку оружия в размере €6,5 млрд.

О причинах возникшего спора и чем он может завершиться, TRT на русском рассказал экономист Ярослав Романчук:

— Безусловно, для Венгрии и Словакии произошедшее неприятно — нарушены стандартные схемы, которые работали десятилетиями. Вероятно, они полагали, что риски, связанные с сотрудничеством с российской компанией, будут как-то управляться, и не предпринимали попыток диверсифицировать поставки. Ну вот и нарвались.

Безусловно, «Дружба» не является элементом энергетической безопасности Украины. Но этот нефтепровод порождает много вопросов относительно того, что он работает в принципе. Если идет война, то какие вообще контакты с российской стороной могут быть?

— Насколько критична остановка транзита для всех сторон?

— Для Украины, конечно же, будут потери. Киев брал деньги за транзит, что совершенно очевидно. Но здесь, как говорится, есть вещи дороже денег.

Страны Европейского союза, в частности Венгрия и Словакия, должны понимать, что это не каприз, а элемент национальной безопасности.

Поэтому я бы не стал делать акцент только на монетарной составляющей этого вопроса. Здесь важнее то, что происходит в контексте. Украина, выбрав интеграцию в европейский энергетический рынок, будет иметь большую выгоду, чем получив краткосрочную пользу от сохранения этого нефтепровода.

— Как они могут решить ситуацию с нефтью?

— Рынок нефтепродуктов достаточно ликвидный и мобильный. На этом рынке много поставщиков. Я не слышал о дефиците нефтепродуктов в ЕС.

Это попытка выдать интересы крупных нефтяных компаний за национальные интересы. Вопрос лишь в том, насколько они будут готовы работать по европейским правилам.

И я не думаю, что здесь возможен компромисс со стороны украинских властей, которые, безусловно, пользуются поддержкой Европейского Союза. Каких-либо уступок со стороны Киева не будет.