Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Мали Ассими Гоита, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Мали, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена активно развивать сотрудничество с Мали во всех сферах, включая здравоохранение, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, технологии, образование и торговлю.

Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку Мали в вопросах борьбы с терроризмом и сохранения мира и стабильности в отношениях с соседними странами. Кроме того, он выразил ожидание, что малийские власти примут меры по прекращению деятельности организации FETÖ на территории Мали и экстрадиции ее членов в Турцию.